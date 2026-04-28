राजस्थान में अंतर्राज्यीय बावरी गैंग का पर्दाफाश: ट्रेन में बनाती थी लोगों को शिकार

अजमेर। राजकीय रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में सक्रिय अंतर्राज्यीय बावरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए सोने के आभूषण बरामद किए हैं। जिनकी कीमत करीब 1.80 लाख रुपए आंकी है।