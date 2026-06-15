Ajmer: माखुपुरा की 3 बड़ी फैक्ट्रियों में आग कैसे लगी? 100 से ज्यादा जांबाजों और 12 दमकलों ने 5 घंटे बाद पाया काबू

Ajmer Makhupura Industrial Area Fire: अजमेर: माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र में रविवार रात शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने तीन फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। प्लास्टिक पाइप, प्लास्टिक दाना और कच्चे माल के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आग बुझाने के लिए अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ और गेल इंडिया की 12 से ज्यादा दमकलों को करीब पांच घंटे तक लगातार मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।