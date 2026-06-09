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Jaipur News : जयपुर के खो नागोरियान में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, कई फंसे- तो कई झुलसे, बचाव कार्य जारी

जयपुर के खो नागोरियान में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप। कुछ श्रमिकों के अंदर फंसे होने की आशंका। पुलिस, दमकल और सिविल डिफेंस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Jun 09, 2026

Jaipur Kho Nagoriyan Fire Firecracker Factory Rescue Operation Live Updates

Jaipur Kho Nagoriyan Fire PIC

राजधानी जयपुर के खो नागोरियान इलाके में आज मंगलवार दोपहर के समय एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकलने का संभलने का मौका तक नहीं मिल सका। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं और दमकल की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची। चूंकि यह एक पटाखा निर्माण इकाई है, इसलिए आग लगने के साथ ही भीतर रखे बारूद और तैयार पटाखों में लगातार सिलसिलेवार धमाके होने की बातें भी सामने आ रही हैं। धमाकों की गूंज और लगातार उठते काले धुएं की वजह से बचाव दल को शुरुआत में परिसर के भीतर दाखिल होने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की तरफ भागते हुए देखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना में गंभीर रूप से झुलसे 3 लोगों को SMS अस्पताल की इमरजेंसी से बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है।

मलबे और धुएं के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन

खो नागोरियान की इस पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के बाद सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू वहां काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर बना हुआ है। प्रारंभिक इनपुट के अनुसार, जब यह हादसा हुआ तब फैक्ट्री के अंदर कई स्थानीय और प्रवासी मजदूर दैनिक मजदूरी के काम में व्यस्त थे। आग की लपटों ने पूरी बिल्डिंग को देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कुछ श्रमिकों के अंदर ही फंसे होने की बेहद गंभीर आशंका बनी हुई है।

पुलिस और स्थानीय युवाओं की मदद से फैक्ट्री के पिछले हिस्से की दीवारों को तोड़कर वेंटिलेशन बनाने और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का हर संभव प्रयास किया गया।

3 श्रमिकों की मौत की शुरुआती अपुष्ट सूचना

इस अग्निकांड को लेकर मौके से आ रही शुरुआती और अप्रामाणिक जानकारियों के अनुसार, मलबे और आग की चपेट में आने से 3 श्रमिकों की मृत्यु होने की दर्दनाक सूचना मिल रही है। हालांकि, जिला प्रशासन द्वारा इस आंकड़े की कोई भी आधिकारिक या कागजी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है।

आसमान में छाया काले धुएं का गुबार

खो नागोरियान के इस इलाके में लगी आग की विभीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद उठने वाला काले धुएं का गुबार करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर के इलाकों से भी साफ तौर पर आसमान में देखा गया। जयपुर नगर निगम और मुख्य अग्निशमन केंद्र से तुरंत दमकल गाड़ियों को पानी के टैंकरों के साथ मौके पर भेजा गया है। दमकलकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार पानी और फोम की बौछारें कर आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटे हैं।

राहत और बचाव कार्य पहली प्राथमिकता

जयपुर कलेक्ट्रेट और पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी भी पल-पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। खो नागोरियान थाना पुलिस के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा (Civil Defense) और आपदा प्रबंधन (SDRF) के जवानों को विशेष उपकरणों के साथ मौके पर तैनात कर दिया गया है। कटर, क्रेन और ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ रेस्क्यू टीम फैक्ट्री के प्रभावित हिस्सों में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है।

मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हमारी पहली और एकमात्र प्राथमिकता मलबे या धुएं के बीच फंसे हर एक इंसान को सुरक्षित बाहर निकालना है। आग पूरी तरह से बुझने और सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही हताहतों की वास्तविक संख्या और हादसे के सटीक कारणों का पता चल पाएगा। प्रारंभिक तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट या बारूद के रखरखाव में हुई किसी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है।

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Updated on:

09 Jun 2026 01:22 pm

Published on:

09 Jun 2026 12:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News : जयपुर के खो नागोरियान में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, कई फंसे- तो कई झुलसे, बचाव कार्य जारी

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