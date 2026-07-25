Jaipur News : कांग्रेस विधायक सहित 12 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी, सभी को दिया ‘संदेह का लाभ’

रामनिवास गावड़िया क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देते हैं। अस्पताल सुधार, नए बस स्टैंड निर्माण, परबतसर-मकराना ट्रेन सेवा, सड़क-बिजली सुविधा, तेजाजी मंदिर जीर्णोद्धार और चौपाटी विकास जैसे कार्य उनके प्रमुख योगदान हैं। वे विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे जैसे अवैध शराब रोकथाम, खाद्य सुरक्षा और पशुपालन आदि सक्रियता से उठाते हैं। वे सचिन पायलट गुट से जुड़े माने जाते हैं। 2021 में उनकी शादी डॉ. मोनिका सारण से हुई। कुचामन सिटी से संबंधित गावड़िया राजस्थान विधानसभा के युवा चेहरों में शुमार हैं और स्थानीय जनता में लोकप्रिय हैं।