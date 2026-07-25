Bharatpur Crime : 16 माह से लापता प्रहलाद मर्डर की गुत्थी सुलझी, जमीन में गड़ा मिला शव, दो आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों ने 26 मार्च 2025 को प्रहलाद को झांसे में लेकर धौलपुर जिले के आंगई थाना क्षेत्र स्थित मुण्डपुरा के जंगल में पहुंचाया। वहां शराब पिलाने के बाद मोटरसाइकिल के क्लच वायर से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव जंगल में फेंक दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस, एफएसएल, डीएसटी और क्यूआरटी टीम ने जंगल में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान मृतक के कंकाल, घटना के समय पहनी गई जीर्ण-शीर्ण शर्ट, हत्या में प्रयुक्त क्लच वायर तथा शराब के खाली पव्वे और बीयर कैन बरामद किए गए। शर्ट पर लगे स्थानीय दर्जी के टंग के आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान प्रहलाद बैरवा की शर्ट के रूप में की।