CJP Protest: ‘छात्र जहां कहेंगे, वहीं बात होगी’, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए तैयार

जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए जेपी नड्डा के आवास पर आ सकते हैं या सरकार के किसी भी अन्य दफ्तर में आकर चर्चा कर सकते हैं। दूसरी तरफ, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गुरुवार को बताया कि वे कुछ घंटों के लिए जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से दूर रहेंगे। उन्हें तेज बुखार और शरीर में तेज दर्द है।