CJP Protest: ‘छात्र जहां कहेंगे, वहीं बात होगी’, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए तैयार

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (फाइल फोटो - आईएएनएस)
Cockroach Janta Party Protest: पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की पेशकश की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं और छात्र जहां चाहेंगे हम वहां चर्चा के लिए तैयार हैं। बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को बातचीत के लिए अब तक चार बार न्योता भेजा है। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए जेपी नड्डा के आवास पर आ सकते हैं या सरकार के किसी भी अन्य दफ्तर में आकर चर्चा कर सकते हैं। दूसरी तरफ, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गुरुवार को बताया कि वे कुछ घंटों के लिए जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से दूर रहेंगे। उन्हें तेज बुखार और शरीर में तेज दर्द है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि वे पिछले कुछ दिनों से पेनकिलर लेकर काम कर रहे थे। उन्होंने आज जंतर-मंतर पर न मौजूद रहने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है और वे शाम तक वापस प्रदर्शन स्थल पर पहुंच जाएंगे।
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