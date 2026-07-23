CJP Jantar Mantar Protest: दिल्ली पुलिस NSA के तहत भी प्रदर्शनकारियों को कर सकती है गिरफ्तार, सरकार ने कमिश्नर को दे रखा है अधिकार

CJP के विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्टों में किए जा रहे दावों पर दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। साथ ही एक सर्कुलर भी जारी किया है जिसमें पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वो जरुरी धाराओं में किसी को डिटेन कर सकती है। हालांकि पुलिस ने कहा कि CJP के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस आयुक्त (CP) को NSA के तहत अतिरिक्त अधिकार दिए जाने की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं।