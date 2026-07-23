Sonia Sehrawat: सीजेपी पर स्टोरी लिखना पड़ा भारी, असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत ने विवाद बढ़ने पर हटाई पोस्ट

विवाद बढ़ने के बाद सोनिया ने स्टोरी हटा दी। सीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पोस्ट की आलोचना करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कॉकरोच बताना गलत है। संगठन ने तंज कसते हुए लिखा कि हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच कभी नहीं मरते। मामले के बाद सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया आचरण से जुड़े नियमों पर भी चर्चा शुरू हो गई। नियमों के अनुसार सरकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक या राजनीतिक टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी जाती है।