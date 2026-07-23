NSA के फैसले पर ओवैसी का सरकार से सवाल, बोले- क्या प्रदर्शन करना अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है?

उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री न्याय और लोगों की बात सुनने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को NSA के तहत कार्रवाई की शक्ति दे दी है। ओवैसी का कहना है कि इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ना लाजिमी है।