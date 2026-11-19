इमरान शेख को पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 18 सालों का अनुभव है। उन्होंने अपने कॅरियर की शुरुआत रिपोर्टिंग से की। इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्टिंग, एंकरिंग और वॉयस ओवर जैसी जिम्मेदारियां भी संभालीं। पत्रिका समूह से जुड़ने से पहले वे कई स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वर्तमान में वे राजस्थान पत्रिका में वरिष्ठ उप संपादक के पद पर कार्यरत हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल्ली-एनसीआर और महाराष्ट्र टीम के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे राजनीति, रीयल टाइम खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, खेल, मनोरंजन और अन्य समसामयिक विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं। पत्रकारिता के सफर में उन्होंने सिनेमा, मनोरंजन, खेल, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों पर भी लंबे समय तक काम किया है।