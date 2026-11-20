Delhi EV Policy: दिल्ली में प्रदूषण की चिंता के बीच सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 100 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतर गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कश्मीरी गेट ISBT से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शुरू हो गई है। इस रूट पर यात्रियों को हर 20 मिनट में एसी बस मिलेगी।