दरअसल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ओर से भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को लेकर की गई टिप्पणियों पर निशाना साधा था। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर भारत के बारे में गलत और भ्रामक बातें कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि सरकार आम तौर पर राहुल गांधी के बयानों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, लेकिन जब लोकसभा में विपक्ष के नेता विदेश जाकर भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में कथित तौर पर गलत बातें करते हैं, तो सरकार को इसका विरोध दर्ज कराना जरूरी हो जाता है। उन्होंने राहुल गांधी को अपने तरीके में सुधार करने की नसीहत भी दी।