राहुल गांधी के विदेश दौरे पर घमासान, फोटो सोर्स- ANI
Rahul Gandhi Foreign Visit: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेश दौरों और वहां दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के राहुल गांधी पर निशाना साधने के बाद कांग्रेस नेता मधु गौड़ यास्खी ने पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश यात्राओं के दौरान राहुल गांधी को सहयोग नहीं करने के लिए भारत सरकार की ओर से विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को निर्देश दिए जाते हैं।
यास्खी ने दावा किया कि जब वह राहुल गांधी के साथ अलग-अलग देशों की यात्रा करते हैं, तब विदेश मंत्रालय की ओर से भारतीय राजदूतों और कांसुलर जनरल को राहुल गांधी के साथ सहयोग नहीं करने तथा भारतीय प्रवासियों को उनके कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करने के निर्देश दिए जाते हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ मौकों पर स्थानीय सरकारों, प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों को भी राहुल गांधी से मुलाकात न करने की सलाह दिए जाने का दावा किया गया। उन्होंने रिजिजू से सवाल किया कि क्या इसे आजादी कहा जा सकता है। यास्खी ने राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए बयानों का बचाव करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उनके मुताबिक, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए उतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष।
मधु गौड़ यास्खी ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत के खिलाफ कोई बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सरकार की कथित ‘तानाशाही’ और ‘प्रतिबंधात्मक’ नीतियों के साथ-साथ ED, CBI और आयकर विभाग के कथित दुरुपयोग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। यास्खी ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वह सरकार की कथित गलत नीतियों, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को उजागर करें।
दरअसल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ओर से भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को लेकर की गई टिप्पणियों पर निशाना साधा था। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर भारत के बारे में गलत और भ्रामक बातें कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि सरकार आम तौर पर राहुल गांधी के बयानों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, लेकिन जब लोकसभा में विपक्ष के नेता विदेश जाकर भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में कथित तौर पर गलत बातें करते हैं, तो सरकार को इसका विरोध दर्ज कराना जरूरी हो जाता है। उन्होंने राहुल गांधी को अपने तरीके में सुधार करने की नसीहत भी दी।
यह राजनीतिक विवाद राहुल गांधी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान के बाद और तेज हुआ है। राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और देश में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनके शब्दों को ‘जहरीला’ बताया, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया।
राहुल गांधी फिलहाल दो दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। उनके विदेश में दिए जा रहे बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।
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नई दिल्ली
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