CJP on BJP: देश की सियासत में एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच टकराव चर्चा में है। CJP के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से 19 नवंबर को किए गए एक पोस्ट में दावा किया गया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BJP सरकार जल्द सत्ता से बाहर हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह दावा ऐसे समय में आया है जब CJP लगातार चुनावी प्रक्रिया, SIR और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर हमलावर रही है।