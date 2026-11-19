भूपेंद्र यादव ने प्रदूषण हॉटस्पॉट के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करने और प्रत्येक हॉटस्पॉट के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लागू GRAP के सभी प्रावधानों को बिना किसी अपवाद के सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।मंत्री ने नगर निकायों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करने और कमजोर प्रदर्शन करने वाले निकायों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों की रियल टाइम निगरानी करने और शिकायत को बंद करने से पहले मौके पर जाकर समाधान की पुष्टि करने का भी निर्देश दिया।