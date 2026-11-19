Election Commission of India: दिल्ली में वोटर लिस्ट की जांच यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने चुनाव आयोग से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और दूसरे जरूरी फॉर्म से जुड़ा पूरा आंकड़ा एक साथ पेश करने को कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तय की है। इस सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को आसान बनाने और जरूरत पड़ने पर समयसीमा बढ़ाने की बात भी सामने आई।