हालांकि, अदालत के एकल न्यायाधीश को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि सर्विस चार्ज का सीधा फायदा कर्मचारियों को मिलता है। एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक होना चाहिए। ग्राहकों को इसे देने के लिए मजबूर करना 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' (Consumer Protection Act, 2019) के तहत एक 'अनुचित व्यापार व्यवहार' (unfair trade practice) माना जाएगा। रेस्टोरेंट को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया कि बिल में ऐसे शुल्क अपने आप (ऑटोमैटिक तरीके से) न जुड़ें। अदालत ने कहा कि ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि टिप देना पूरी तरह से उनकी मर्जी पर निर्भर है।