विवाद के बीच मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि यह जानबूझकर की गई हरकत नहीं थी। हमने वीडियो देखा है। सुरक्षाकर्मी पीछे की तरफ से आया था और संभवत: उसे दिखाई नहीं दिया कि निशांत कुमार उसके पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मी ने अनजाने में इस तरह प्रतिक्रिया दी। उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी। सोशल मीडिया पर इस घटना को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। किसी भी अधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह जानबूझकर निशांत कुमार या किसी मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करेगा।