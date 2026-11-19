विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट बताती है कि 2011 से 2023 के बीच भारत की गरीबी दर 57.7% से घटकर 16.1% पर आ गई। मतलब, करीब 49.6 करोड़ लोग अब निम्न-मध्यम आय वाली गरीबी रेखा से ऊपर हैं। ये आंकड़े 4.20 डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के हिसाब से हैं, भारत की अपनी गरीबी रेखा से नहीं। बैंक ने इसका बड़ा कारण बताया लोगों की खपत बढ़ना, ज्यादा लोगों का रोजगार में आना, खासकर महिलाओं का, और सरकारी योजनाओं में मिलने वाली खाद्य सब्सिडी जैसी चीजें। लेकिन रिपोर्ट यह भी साफ करती है कि ये आंकड़े माइक्रोसिमुलेशन पर आधारित हैं, इसलिए जब नया रोजगार या आर्थिक डेटा आएगा, नतीजे बदल सकते हैं। रिपोर्ट यह भी मानती है कि अभी भी नौकरियों और अलग-अलग इलाकों के बीच असमानता बाकी है।