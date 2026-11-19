BJP vs Congress : विदेश में भारत की बुराई, यहां सीटों का ऐलान: बीजेपी ने राहुल गांधी से मांगा "काम का हिसाब" (फोटो सोर्स: @ians_india)
UP election 2027: उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। हैदराबाद में बीजेपी नेता मनमीत सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि जो रायबरेली सीट नहीं बचा सके, वे यूपी चुनाव कैसे लड़ेंगे। उन्होंने राहुल के विदेश दौरों और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिए बयान को लेकर भी सवाल उठाए। इसी वजह से यह हमला यूपी की सीट-बंटवारे वाली राजनीति से जुड़ गया है।
मनमीत सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने यूपी में सीट बंटवारे की बात करते हुए कहा है कि 24 या 25 तारीख को कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए अपनी सीटें घोषित करेगी। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो रायबरेली नहीं बचा सके, वे यूपी का चुनाव कैसे लड़ेंगे। उनका आरोप है कि राहुल कभी वियतनाम, कभी थाईलैंड तो कभी अमेरिका में लोगों से मिलते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश में कुछ लोग भारत को बदनाम करते हैं, लेकिन राहुल जवाब देने के बजाय तालियां बजाते हैं।
बीजेपी नेता का दावा है कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच राहुल ने देश की छवि फिर खराब की। उन्होंने कहा कि बदनाम करना है तो पहले भारत में कोई काम करके दिखाएं। रक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे जैसे क्षेत्रों में प्रगति गिनाते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की साख बढ़ी है और अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई पर पहुंची है।
रायबरेली राहुल गांधी का मौजूदा लोकसभा क्षेत्र है, जहां से वे 2024 में सांसद चुने गए थे। यानी बयान में जिस "सीट बचाने" की बात है, वह विधानसभा चुनाव में उनके लड़ने से नहीं, बल्कि सियासी तंज से जुड़ी है। राहुल गांधी लोकसभा सदस्य हैं और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं होते।
सपा और कांग्रेस के बीच 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए औपचारिक सीट-बंटवारा वार्ता 17 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू होनी थी। खबरों के अनुसार कांग्रेस ने राज्य की 403 सीटों में से 181 सीटों की सूची सौंपी है। वहीं कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि सपा 60 से 70 सीटें दे सकती है, पर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि गठबंधन रहेगा और सीटें जीतने की क्षमता के आधार पर तय होंगी।
पिछले साल राहुल गांधी ने कोलंबिया दौरे में भारतीय लोकतंत्र पर "व्यापक हमले" की बात कही थी, जिस पर बीजेपी ने ऐसी ही आपत्ति जताई थी। तब कांग्रेस ने जवाब दिया था कि राहुल सिर्फ कुशासन और भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और बीजेपी को प्रधानमंत्री के विदेश में दिए बयान याद दिलाए थे। कांग्रेस का यही रुख इस बार भी रहने की संभावना है।
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