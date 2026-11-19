मनमीत सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने यूपी में सीट बंटवारे की बात करते हुए कहा है कि 24 या 25 तारीख को कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए अपनी सीटें घोषित करेगी। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो रायबरेली नहीं बचा सके, वे यूपी का चुनाव कैसे लड़ेंगे। उनका आरोप है कि राहुल कभी वियतनाम, कभी थाईलैंड तो कभी अमेरिका में लोगों से मिलते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश में कुछ लोग भारत को बदनाम करते हैं, लेकिन राहुल जवाब देने के बजाय तालियां बजाते हैं।