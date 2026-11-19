पंजाब की मान सरकार ने केंद्र सरकार को इस बात को लेकर चेताया है कि अमृतपाल का ज्यादा देर तक पंजाब में रुकना राज्य की शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कर रहे विशेष DGP (कानून-व्यवस्था) पी.के. सिन्हा ने कहा कि DSP और संबंधित SHO के नेतृत्व में 5-6 पुलिसकर्मियों की एक टीम डिब्रूगढ़ जाएगी, जो अमृतपाल को औपचारिक रूप से अपनी कस्टडी में लेगी और उसे वापस लेकर आएगी। अमृतसर (ग्रामीण) के SSP कंवलप्रीत सिंह चहल ने कहा, "हम डिब्रूगढ़ जेल प्रशासन के संपर्क में हैं और जरूरी इंतजामों के लिए उनके साथ तालमेल बिठा रहे हैं।