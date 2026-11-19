पुष्पांकर पीयूष राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर गहरी नजर रखने वाले अनुभवी पत्रकार हैं। वे राजस्थान पत्रिका में सीनियर कंटेंट प्लानर के रूप में कार्यरत हैं और वैश्विक घटनाओं, राजनीति तथा कूटनीति से जुड़ी खबरों और विश्लेषणों को पाठकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह वर्तमान में राजस्थान पत्रिका में नेशनल व इंटरनेशनल टीम लीड के रूप में कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्याल से जन संचार में स्नातक और इग्नू से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर किया है। बतौर पत्रकार के रूप में इन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनाव को हिमाचल प्रदेश में बतौर स्ट्रिंगर के रूप में कवर किया। इस दौरान कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र, हमीरपुर बिलासपुर संसदीय क्षेत्र को कवर किया। साल 2020 में ईटीवी भारत में कार्य के दौरान बिहार डेस्क पर विधानसभा चुनाव को लेकर रिपोर्टें तैयार की और रिपोर्टरों की खबरों को संपादित किया। साल 2024 में Way 2 News में काम करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 और विभिन्न विधानसभा चुनावों पर लेखन किया। 2025 से राजस्थान पत्रिका में काम करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति, वैश्विक संघर्ष और भारत की विदेश नीति पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इनकी विशेषज्ञता राष्ट्रीय अतंरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर विश्लेषणात्मक खबरें लिखने की रही है। इन्होंने संसदीय कार्य प्रणाली, बिहार व राष्ट्रीय राजनीति, ईरान-अमेरिका, रूस-यूक्रेन, पाकिस्तान-भारत संबंध और वैश्विक मध्यस्थता जैसे विषयों पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग की है। इनकी रिपोर्टिंग शैलाी डेटा, आधिकारिक सूत्रों और विश्लेषण पर आधारित है। मिलने का पता - pushpankar.piyush@in.patrika.com