Krupa Alva expelled: कौन हैं कृपा अल्वा? जिन्हें कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, स्टिंग विवाद से क्या है कनेक्शन

कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कृपा अल्वा के कारण पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वह बीते कुछ समय से पार्टी विरोधी गतिविधि में भी शामिल रही हैं। पार्टी ने प्रेस नोट जारी ककरे बताया कि स्टिंग ऑपरेशन विवाद मामले में कृपा अल्वा का साफ तौर पर नाम आया है। यह आचरण पार्टी-विरोधी गतिविधि की श्रेणी में आता है। इसलिए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाला गया है। पार्टी ने कहा कि अल्वा को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन पार्टी का कहना है कि उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया।