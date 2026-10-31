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Krupa Alva expelled: कौन हैं कृपा अल्वा? जिन्हें कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, स्टिंग विवाद से क्या है कनेक्शन

KPCC Krupa Alva: कृपा अल्वा को कर्नाटक कांग्रेस ने स्टिंग ऑपरेशन विवाद में 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। सिद्धरामैया वीडियो मामले में पुलिस जांच जारी है।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Updated: 31 Oct 2026, 1:03 PM IST

KPCC Krupa Alva

कृपा अल्वा (फोटो- IANAS)

Krupa Alva expelled from Congress: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) ने शनिवार को पार्टी की पूर्व महासचिव कृपा अल्वा को राज्य के कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने वाले एक कथित स्टिंग ऑपरेशन में उनकी कथित संलिप्तता के आरोप में छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। KPCC उपाध्यक्ष एम. नारायणस्वामी की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह निष्कासन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

पार्टी बोली- हमें कृपा अल्वा के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा

कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कृपा अल्वा के कारण पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वह बीते कुछ समय से पार्टी विरोधी गतिविधि में भी शामिल रही हैं। पार्टी ने प्रेस नोट जारी ककरे बताया कि स्टिंग ऑपरेशन विवाद मामले में कृपा अल्वा का साफ तौर पर नाम आया है। यह आचरण पार्टी-विरोधी गतिविधि की श्रेणी में आता है। इसलिए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाला गया है। पार्टी ने कहा कि अल्वा को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन पार्टी का कहना है कि उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया।

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Updated on:

31 Oct 2026, 1:03 PM IST

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