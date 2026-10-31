Punjab AAP List: जेल में बंद संजीव अरोड़ा को आप ने क्यों दिया दोबारा टिकट? सौरभ भारद्वाज ने बताया कारण

पार्टी ने जेल में बंद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने PAC की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पंजाब की 40 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव अरोड़ा एक मजबूत कार्यकर्ता हैं और वे बेहतरीन काम कर रहे थे। केंद्र सरकार ने उन्हें सरकार के कामकाज को रोकने के लिए जेल भेजा है।