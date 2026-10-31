Punjab Election 2027: मालवा क्यों तय करता है पंजाब की सत्ता का रास्ता? 69 सीटों का पूरा गणित

Punjab Election 2027: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं प्रदेश की राजनीति में मालवा क्षेत्र को सत्ता की चाबी माना जाता है। विधानसभा की 117 सीटों में से 69 सीट इस इलाके में आती है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 59 सीटों की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई पार्टी मालवा क्षेत्र को जीत ले, सरकार बन जाएगी।