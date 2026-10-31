Punjab Election 2027: मालवा क्यों तय करता है पंजाब की सत्ता का रास्ता? 69 सीटों का पूरा गणित

पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं (Photo-IANS)
Punjab Election 2027: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं प्रदेश की राजनीति में मालवा क्षेत्र को सत्ता की चाबी माना जाता है। विधानसभा की 117 सीटों में से 69 सीट इस इलाके में आती है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 59 सीटों की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई पार्टी मालवा क्षेत्र को जीत ले, सरकार बन जाएगी।
दरअसल, यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस इलाके में अपना प्रभाव बनाने के लिए सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री इसी से चुनती है। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम बनाया था। ये दोनों नेता मालवा क्षेत्र की विधानसभा सीटों से जीते थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सीएम इसी क्षेत्र से बनाया था। भगवंत मान ने धुरी से विधानसभा चुनाव जीता था, जो इसी क्षेत्र की विधानसभा सीट है।
मालवा पंजाब का सबसे बड़ा भौगोलिक और चुनावी क्षेत्र है। इसमें प्रमुख रूप से ये जिले शामिल हैं:
|क्रम संख्या
|जिले का नाम
|1
|लुधियाना
|2
|पटियाला
|3
|संगरूर
|4
|बरनाला
|5
|बठिंडा
|6
|मानसा
|7
|मोगा
|8
|फरीदकोट
|9
|फाजिल्का
|10
|मुक्तसर
|11
|फिरोजपुर
|12
|रूपनगर
|13
|मोहाली
|कुल
|13 जिले
प्रदेश की राजनीति में मालवा को सत्ता की चाबी कहा जाता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण सीटों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इस क्षेत्र में प्रदेश की 69 सीटें आती है और सरकार बनाने के लिए 59 सीटों की आवश्यकता होती है।
यानी यहां से बड़ी संख्या में सीटें जीतने वाली पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती है। दूसरा कारण यह क्षेत्र मुख्यमंत्री की राजनीति का केंद्र भी है। पिछले तीन दशकों से प्रदेश के सीएम मालवा इलाके से ही बने है। मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान भी संगरूर जिले की धूरी विधानसभा सीट से आते हैं।
इसके अलावा एक और बड़ा कारण यहां का जातीय और सामाजिक समीकरण है। मालवा की राजनीति में जाट सिख समुदाय का प्रभाव महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के समुदायों, पिछड़े वर्गों, शहरी व्यापारिक वर्ग और अन्य धार्मिक-सामाजिक समूहों की भी अहम भूमिका है।
|क्षेत्र
|विधानसभा सीटें
|मालवा
|69
|माझा
|25
|दोआबा
|23
|कुल विधानसभा सीटें
|117
|बहुमत के लिए आवश्यक सीटें
|59
|पार्टी
|जीती गई सीटें
|आम आदमी पार्टी (AAP)
|66
|कांग्रेस
|2
|शिरोमणि अकाली दल (SAD)
|1
|कुल
|69
बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में मालवा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। 69 सीटों में से आप ने 66 सीटों पर कब्जा जमाया था। जबकि कांग्रेस ने दो और शिरोमणि अकाली दल ने एक सीट जीती थी। इससे पहले 2017 में AAP मालवा में केवल 18 सीटें जीत पाई थी। यानी पांच साल में क्षेत्र का चुनावी रुझान काफी बदल गया था।
पंजाब के मालवा क्षेत्र में पिछले तीन विधानसभा चुनावों (2012, 2017 और 2022) में पार्टीवार जीती गई सीटें
|राजनीतिक पार्टी
|2012
|2017
|2022
|आम आदमी पार्टी (AAP)
|0
|18
|66
|कांग्रेस
|31
|40
|2
|शिरोमणि अकाली दल (SAD)
|34
|8
|1
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|2
|1
|0
|लोक इंसाफ पार्टी (LIP)
|0
|2
|0
|अन्य
|2
|0
|0
|कुल सीटें
|69
|69
|69
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