Punjab Election 2027: पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस ने क्या बनाई रणनीति? संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया खुलासा

Punjab Assembly Elections: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने आज पंजाब कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन बैठकें कीं। इन बैठकों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक दल के नेता (सीएलपी), जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के अध्यक्षों, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, सचिवों, कार्यकारी अध्यक्षों और चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया।