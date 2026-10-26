‘राहुल गांधी के बॉस होने से हताशा में हैं कांग्रेस अध्यक्ष’, पीएम मोदी के पिता वाले बयान को लेकर कपिल मिश्रा ने खरगे को घेरा

Mallikarjun Kharge Controversy: बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर देशभर में प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे खरगे की हताशा बताया है। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के दिवंगत माता-पिता को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।