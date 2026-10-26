‘वोट चोरों के बाप भी जाएंगे जेल’, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बाद दानिश अली का बयान

अपने भाषण में खरगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों का जिक्र कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और बीजेपी नेताओं को जेल भेजे जाने की बात कही। तभी सभा में मौजूद एक व्यक्ति ने बीच में टोकते हुए कहा, 'मोदी कहीं नहीं जाएगा।' इस पर खड़गे ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, 'मोदी तो क्या, मोदी का बाप भी जाएगा।' उनके इस बयान के बाद सभा में हंगामा हो गया।