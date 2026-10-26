मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भड़के भाजपा नेता, मनोज तिवारी बोले- PM के दिवंगत पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं

दिल्ली का हवाला देते हुए तिवारी ने कहा कि दिल्ली के सांसद के रूप में मैं देख रहा हूं कि वहां के व्यापारियों और आम नागरिकों का जीना दूभर हो गया है। विपक्ष का असली एजेंडा अब जनता के सामने आ चुका है। तिवारी ने आगे कहा कि देश में सड़कों पर अराजकता, दंगे और टकराव की स्थिति पैदा करके सरकार गिराने की खुली घोषणा की जा रही है, जिसे देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार वोटों से बनती है, उन्हें गंदी राजनीति करने के बजाय देश की जनता का दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए।