Mallikarjun Kharge Controversy: मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर BJP का देशव्यापी हल्लाबोल, SIR विवाद के बीच दिल्ली में विपक्ष की बड़ी चुनौती!

BJP Nationwide Protest: देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी और चुनावी प्रक्रिया को लेकर टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान के विरोध में सोमवार को देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक संघर्ष और तीखा होने के संकेत हैं।