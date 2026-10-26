‘अब आंदोलन भी खरीदने लगी है BJP’, 500 करोड़ के मामले में संजय राउत का अमित शाह को पत्र, ED जांच की मांग

अपने पत्र में, संजय राउत ने 20 अक्टूबर 2024 को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल द्वारा किए गए खुलासों का जिक्र किया। राउत के अनुसार, जरांगे पाटिल ने आरोप लगाया है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मराठा आंदोलन को दबाने और शांत करने के लिए बीजेपी की कोर टीम ने 500 करोड़ रुपये का इंतजाम किया था। यह बड़ी रकम महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे के जरिए जारांगे तक पहुंचाई जानी थी, लेकिन यह पैसा उन तक कभी नहीं पहुंचा।