रूस से बातचीत पर जेलेंस्की की अमेरिका को दो टूक, बोले- पाबंदियां हटाकर पुतिन से मिलना बड़ी भूल, जमीन की अदला-बदली नहीं होगी

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत में मुख्य रूप से तीन बाधाएं थीं। एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी, स्टारलिंक और स्टारशील्ड के इस्तेमाल पर पाबंदियां और खुफिया जानकारी साझा करने में हिचकिचाहट। जेलेंस्की ने बताया कि स्टारलिंक और खुफिया जानकारी साझा करने से जुड़े मुद्दों को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है। फिर भी, पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों की धीमी आपूर्ति चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पैट्रियट मिसाइलों के पहुंचने की रफ्तार, रूसी मिसाइलों के पहुंचने की रफ्तार से भी धीमी है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बीच महीनों तक इंतजार करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।