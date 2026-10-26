26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Brazil Election: लूला की जीत को कोर्ट में चुनौती देंगे फ्लावियो बोल्सोनारो, बोले- इतिहास में पहली बार बढ़ाया गया वोटिंग का समय

Brazil political crisis: ब्राजील में लूला डा सिल्वा की चुनावी जीत के बाद फ्लेवियो बोल्सोनारो ने नतीजों को चुनौती देने और चुनाव रद्द करने की मांग करने की बात कही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्रिस्टियानो ज़ानिन के उस फैसले पर आपत्ति जताई है, जिसमें मतदान की अवधि को दो घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Updated: 26 Oct 2026, 8:59 AM IST

Brazil Election Flavio ​Bolsonaro and Lula da Silva

फ्लावियो बोल्सोनारो और लूला दा सिल्वा (फ़ोटो- X@business)

Brazil Election: ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा की जीत के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में हारने वाले उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है और चुनाव को रद्द कराने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने मतदान की अवधि को दो घंटे बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए फ्लावियो बोल्सोनारो ने कहा कि जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, उसे देखते हुए चुनाव नतीजों को स्वीकार करना असंभव है। उन्होंने कहा कि उनकी कानूनी टीम चुनाव को रद्द कराने की कोशिश करेगी।

मतदान का समय बढ़ाने पर उठे सवाल

लिबरल पार्टी के उम्मीदवार और सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो ने ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के निर्णायक दौर (रन-ऑफ राउंड) में मतदान का समय दो घंटे बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्रिस्टियानो जानिन के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के चुनावी इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मतदान खत्म होने के ठीक समय पर नियमों को इस तरह मनमाने ढंग से बदल दिया गया हो।

बोल्सोनारो ने बताया कि आधिकारिक तौर पर मतदान शाम 5:00 बजे खत्म होना था, लेकिन शाम 5:01 बजे अचानक एक आदेश जारी कर मतदान का समय दो घंटे और बढ़ा दिया गया, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस अप्रत्याशित फैसले ने पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जस्टिस जानिन पर लगाए आरोप

बोल्सोनारो ने कहा कि खेल के नियम बिल्कुल आखिरी समय पर मनमाने ढंग से बदल दिए गए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी नियुक्ति से पहले, जस्टिस जानिन राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के निजी डिफेंस अटॉर्नी रह चुके हैं। बोल्सोनारो खेमे का दावा है कि मतदान का समय बढ़ाने का आदेश ऐसे समय में जारी किया गया, जब कई मतदान केंद्रों पर वोटिंग मशीनें पहले ही बंद की जा चुकी थीं। उनके अनुसार, इससे भ्रम पैदा हुआ और इसका मकसद विशेष रूप से मौजूदा पक्ष (लूला डा सिल्वा के खेमे) को फायदा पहुंचाना था।

नतीजों को चुनौती देने की चेतावनी

इस कड़े मुकाबले वाले रन-ऑफ में लूला डा सिल्वा के आगे रहने के बाद फ्लावियो बोल्सोनारो ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे चुनावी प्रक्रिया को कानूनी रूप से चुनौती देंगे और अदालत का दरवाजा खटखटाकर चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग करेंगे।

ब्राजील में बढ़ सकता है राजनीतिक तनाव

अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, आशंका है कि चुनाव के बाद कानूनी लड़ाई छिड़ सकती है और मतदान का समय बढ़ाने को लेकर हुए विवाद ने इस संभावना को और हवा दे दी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जायर बोल्सोनारो की पार्टी ने कांग्रेस में अपनी स्थिति मजबूत की है और कई अहम राज्यों में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले गवर्नरों का शासन है। ऐसे में चुनाव के बाद का टकराव केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रह सकता, इससे राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है, जिसमें सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो सकते हैं।

Brazil Election 2026: ब्राजील में लूला की ऐतिहासिक वापसी! बोल्सोनारो को पछाड़ चौथी बार राष्ट्रपति बनने का दावा

ये भी पढ़ें
Brazil Election 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Oct 2026, 8:59 AM IST

Published on:

Hindi News / World / Brazil Election: लूला की जीत को कोर्ट में चुनौती देंगे फ्लावियो बोल्सोनारो, बोले- इतिहास में पहली बार बढ़ाया गया वोटिंग का समय

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस से बातचीत पर जेलेंस्की की दो टूक, बोले- पाबंदियां हटाकर पुतिन से मिलना बड़ी भूल, जमीन की अदला-बदली नहीं होगी

Russia Ukraine war
विदेश

Israel Election 2026: इजरायल चुनाव से ठीक पहले ट्रंप का बड़ा बयान: नेतन्याहू को बताया ‘योद्धा प्रधानमंत्री’, वोट देने की अपील की

Donald Trump Netanyahu Support
विदेश

एक हादसा, एक आंदोलन और ताकतवर राष्ट्रपति को माननी पड़ी हार, छात्रों ने सर्बिया में बदल दी देश की सियासत

Aleksandar Vučić
विदेश

इजरायल चुनाव से पहले हंगामा, ईरान पर हमले को लेकर पीएम नेतन्याहू और सेना प्रमुख में टकराव की चर्चा

Benjamin Netanyahu news
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप बोले- अमेरिका का फायदा उठा रहा कनाडा, 2028 के लिए वेंस-रुबियो मजबूत दावेदार

Donald Trump news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.