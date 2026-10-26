एक हादसा, एक आंदोलन और ताकतवर राष्ट्रपति को माननी पड़ी हार, छात्रों ने सर्बिया में बदल दी देश की सियासत

नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने स्टूडेंट लिस्ट को जीत की बधाई दी और कहा कि वे यूरोपीय संघ में सर्बिया के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। EU की अध्यक्ष उर्सुला ने एक्स पर लिखा कि आज सर्बिया के लोग रिकॉर्ड संख्या में अपने देश का भविष्य तय करने के लिए मतदान करने निकले। संसदीय चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट लिस्ट को बधाई। हम कानून के शासन, मीडिया की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सुधारों में सहयोग के लिए तैयार हैं, और यूरोपीय संघ में सर्बिया के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए साथ काम करने को भी।