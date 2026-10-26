इजरायल चुनाव से पहले हंगामा, ईरान पर हमले को लेकर पीएम नेतन्याहू और सेना प्रमुख में टकराव की चर्चा

इजरायल के एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, आईडीएफ प्रमुख जनरल एयाल जमीर कथित तौर पर ईरान के खिलाफ किसी भी जल्दबाजी में उठाए जाने वाले सैन्य कदम के विरोध में हैं। सूत्रों का दावा है कि जमीर ने इस मामले पर आगे की विस्तृत चर्चा और कानूनी मंजूरी के लिए पीएम नेतन्याहू के हस्ताक्षर वाले लिखित दस्तावेजों की मांग की है।

सैन्य हलकों में इस बात को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है कि राजनीतिक नेतृत्व चुनाव के समय अपने सियासी फायदे के लिए ईरान के मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। एक सैन्य सूत्र ने इसे बेहद संवेदनशील और नाजुक समय बताते हुए कहा कि इस तरह के कदमों से गलत आकलन का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चैनल 14 को दिए एक इंटरव्यू में इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह बकवास बताया है।