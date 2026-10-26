Brazil Election 2026: ब्राजील में लूला की ऐतिहासिक वापसी! बोल्सोनारो को पछाड़ चौथी बार राष्ट्रपति बनने का दावा

Brazil Election Results 2026: ब्राजील की राजनीति में फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राष्ट्रपति पद की दौड़ में शुरुआत में बढ़त पाने वाले बोल्सोनारो को पीछे छोड़ते हुए लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने शानदार वापसी की और जीत दर्ज कर ली। चुनावी नतीजे इतने करीबी रहे कि हर किसी की नजर वोटों के अंतर पर टिकी थी। इस जीत ने चुनावी अनुमान न सिर्फ गलत साबित किए, बल्कि ब्राजील की आने वाली सरकार, संसद और नीतियों को लेकर नए सवाल भी खड़े कर दिए।