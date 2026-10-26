26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप बोले- अमेरिका का फायदा उठा रहा कनाडा, 2028 के लिए वेंस-रुबियो मजबूत दावेदार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर व्यापार में फायदा उठाने का आरोप लगाया, जेडी वेंस और मार्को रुबियो को रिपब्लिकन पार्टी के मजबूत नेताओं में गिनाया और लीबिया से अवैध प्रवासन रोकने की मांग की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Updated: 26 Oct 2026, 6:56 AM IST

Donald Trump news

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो-- ANI)

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार समझौते, 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवारों और लीबिया के रास्ते होने वाले अवैध प्रवासन को लेकर बयान दिए हैं। ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों में अनुचित फायदा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दोनों देश एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही, उन्होंने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के संभावित नेताओं के रूप में जेडी वेंस और मार्को रुबियो के नामों की चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया को चेतावनी दी और मांग की कि वह अवैध प्रवासन के लिए एक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में काम करना तुरंत बंद करे।

कनाडा के साथ ट्रेड डील पर बोले ट्रंप

फॉक्स 2 को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि व्यापार असंतुलन के कारण कनाडा को अमेरिका से हर साल लगभग 90 अरब डॉलर का फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कनाडाई लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वे उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कनाडा के कुछ नेताओं ने अमेरिका के साथ ईमानदारी नहीं बरती है और चुपके से अमेरिकी उत्पादों पर मनमाने टैरिफ लगा दिए हैं।

ट्रंप ने आगे कहा कि कनाडा के साथ चल रही बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्ष एक अंतिम समझौते के करीब हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी अस्थायी व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य एक ऐसा दीर्घकालिक समझौता करना है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से फायदेमंद हो।

2028 के लिए जेडी वेंस और मार्को रुबियो पर भरोसा

फॉक्स 2 के साथ इसी इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व को बेहद मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि 2028 के लिए किसी एक उम्मीदवार को तय करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन पार्टी के पास सक्षम और लोकप्रिय नेताओं की एक मजबूत टीम है। उन्होंने विशेष रूप से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सीनेटर मार्को रुबियो का जिक्र किया।

डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी तंज कसा और कहा कि उनके पास इस स्तर के नेता नहीं हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनाव और रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के माहौल में युद्धकालीन जरूरतों के नाम पर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी एक अलग बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने लीबिया के लोगों के साहस और ISIS के खिलाफ संयुक्त अभियानों के दौरान उनके द्वारा दिए गए बलिदानों की सराहना की। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि लीबिया अब भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले अवैध प्रवासियों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों का यह आना तुरंत बंद होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

26 Oct 2026, 6:56 AM IST

Published on:

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप बोले- अमेरिका का फायदा उठा रहा कनाडा, 2028 के लिए वेंस-रुबियो मजबूत दावेदार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Brazil Election 2026: ब्राजील में लूला की ऐतिहासिक वापसी! बोल्सोनारो को पछाड़ चौथी बार राष्ट्रपति बनने का दावा

Brazil Election 2026
विदेश

‘फॉर्म 47 सरकार’ कहकर पाकिस्तान पर क्यों निशाना साधता है भारत? जानिए चुनावी विवाद की पूरी कहानी

Pakistan Form 47 Government news
विदेश

इजरायल की राजनीति में नेतन्याहू का भविष्य: गादी आइजेनकोट से लेकर नफ्ताली बेनेट तक, कौन हैं प्रमुख चेहरे?

Benjamin Netanyahu news
विदेश

‘दलदल में फंसा अमेरिका’: ईरानी संसद अध्यक्ष घालीबाफ की US को दो टूक, बोले- खुद निकलना होगा बाहर

Iran parliament speaker
विदेश

महंगाई और मेलोनी सरकार के खिलाफ गुस्सा, कोलोसियम तक पहुंचा प्रदर्शन, 9 गिरफ्तार

Middle East conflict protest
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.