डोनाल्ड ट्रंप बोले- अमेरिका का फायदा उठा रहा कनाडा, 2028 के लिए वेंस-रुबियो मजबूत दावेदार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो-- ANI)
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार समझौते, 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवारों और लीबिया के रास्ते होने वाले अवैध प्रवासन को लेकर बयान दिए हैं। ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों में अनुचित फायदा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दोनों देश एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही, उन्होंने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के संभावित नेताओं के रूप में जेडी वेंस और मार्को रुबियो के नामों की चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया को चेतावनी दी और मांग की कि वह अवैध प्रवासन के लिए एक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में काम करना तुरंत बंद करे।
फॉक्स 2 को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि व्यापार असंतुलन के कारण कनाडा को अमेरिका से हर साल लगभग 90 अरब डॉलर का फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कनाडाई लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वे उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कनाडा के कुछ नेताओं ने अमेरिका के साथ ईमानदारी नहीं बरती है और चुपके से अमेरिकी उत्पादों पर मनमाने टैरिफ लगा दिए हैं।
ट्रंप ने आगे कहा कि कनाडा के साथ चल रही बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्ष एक अंतिम समझौते के करीब हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी अस्थायी व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य एक ऐसा दीर्घकालिक समझौता करना है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से फायदेमंद हो।
फॉक्स 2 के साथ इसी इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व को बेहद मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि 2028 के लिए किसी एक उम्मीदवार को तय करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन पार्टी के पास सक्षम और लोकप्रिय नेताओं की एक मजबूत टीम है। उन्होंने विशेष रूप से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सीनेटर मार्को रुबियो का जिक्र किया।
डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी तंज कसा और कहा कि उनके पास इस स्तर के नेता नहीं हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनाव और रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के माहौल में युद्धकालीन जरूरतों के नाम पर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी एक अलग बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने लीबिया के लोगों के साहस और ISIS के खिलाफ संयुक्त अभियानों के दौरान उनके द्वारा दिए गए बलिदानों की सराहना की। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि लीबिया अब भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले अवैध प्रवासियों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों का यह आना तुरंत बंद होना चाहिए।
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