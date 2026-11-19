आनंद शेखर बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं, वो एक डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जो अभी राजस्थान पत्रिका डिजिटल में सीनियर कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में छह साल से ज्यादा का अनुभव है। वे मुख्य रूप से राजनीति, अपराध, प्रशासन, चुनाव, सरकारी नीतियों और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी खबरें कवर करते हैं, जिसमें बिहार पर खास फोकस रहता है। राजस्थान पत्रिका से जुड़ने से पहले आनंद शेखर ने प्रभात खबर डिजिटल और फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ कंटेंट राइटर और डिजिटल पत्रकार के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने राजनीति, अपराध, शिक्षा और जनहित के मुद्दों पर न्यूज़ आर्टिकल, एक्सप्लेनर और स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश किए। आनंद शेखर ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने टीवी जर्नलिज्म, प्रिंट मीडिया तथा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं, तो anand.shekhar@in.patrika.com पर ईमेल कर सकते हैं।