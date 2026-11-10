Nvidia CEO जेनसन हुआंग की मुश्किलें बढ़ीं: चीनी जासूसी विवाद में शेयरधारकों ने ठोका केस, ट्रंप बोले- FBI कर रही जांच

वहीं, एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक स्वतंत्र आंतरिक जांच समिति का गठन किया है, जिसमें बाहरी कानूनी विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बोर्ड के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह लगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया की बौद्धिक संपदा को कोई नुकसान पहुंचा है, फिर भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है। एनवीडिया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मेगास्पीड जैसी कंपनियों के साथ कोई भी गोपनीय या तकनीकी डेटा साझा नहीं किया गया था।