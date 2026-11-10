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फ्रांस के 700 सुपरमार्केट्स और ब्लड बैंक हैक, तापमान बढ़ाकर लगाई आग, ईरान पर लगा आरोप

फ्रांस ने करीब 700 कारोबारी प्रतिष्ठानों के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हुए साइबर हमलों के पीछे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की भूमिका होने का आरोप लगाया है। हमलों में सुपरमार्केट के अलावा ब्लड बैंक भी प्रभावित हुए हैं। फ्रांस ने ईरानी राजदूत को तलब किया है और EU प्रतिबंधों की चेतावनी दी है।
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भारत

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Anand Shekhar

Updated: 10 Nov 2026, 8:18 AM IST

France Cyber Attack

France Cyber Attack: AI creative

France Cyber Attack: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) पर फ्रांस में सैकड़ों सुपरमार्केट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को निशाना बनाकर साइबर हमले करने का आरोप लगा है। फ्रांस की खुफिया और साइबर सुरक्षा एजेंसियों की एक संयुक्त रिपोर्ट में ईरान से जुड़ी एक साइबर यूनिट को इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। फ्रांस ने ईरानी राजदूत को विदेश मंत्रालय तलब किया है और यूरोपीय संघ (EU) की ओर से नए प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना भी जताई है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर की शुरुआत में हुए इन हमलों में फ्रांस भर के लगभग 700 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। हैकरों ने रेफ्रिजरेशन यूनिट्स का तापमान बढ़ा दिया, जिससे कम से कम 15 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आईं।

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ईरानी यूनिट शहीद कावेह की पहचान

फ्रांस की खुफिया और साइबर सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त जांच से पता चला है कि इन हमलों के पीछे शहीद कावेह यूनिट का हाथ था, जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का एक साइबर विंग है। रिपोर्ट में तीन मुख्य व्यक्तियों हामिद रज़ा लशगरियन, मेहदी लशगरियन और रज़ा सालारवंद की पहचान की गई है, जो सीधे तौर पर इसमें शामिल थे।

जांच से पता चला कि हैकरों ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए 'साइबरएवेंजर्स' (CyberAveng3rs) और 'साइबर इस्नाद फ्रंट' (Cyber ​​Isnaad Front) जैसे 'हैक्टिविस्ट' समूहों का मुखौटा इस्तेमाल किया था। हालांकि, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉरेंसिक विश्लेषण, पिछली घुसपैठ के पैटर्न और सिस्टम कोड में मिली फारसी भाषा के निशानों से तेहरान के साथ इसके संबंध की पुष्टि हुई। इस खुलासे के बाद पेरिस में अभियोजकों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विदेश मंत्री का सख्त रुख

फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने स्पष्ट कर दिया है कि फ्रांसीसी सरकार इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि फ्रांस में ईरानी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया है। विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि फ्रांस इन हमलों का कड़ा और उचित जवाब देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। इसके अलावा, उन्होंने संकेत दिया कि फ्रांस इस मुद्दे को यूरोपीय संघ (EU) के समक्ष उठाने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान पर कड़े आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध लगाना है।

ब्लड बैंकों के रेफ्रिजरेटर भी निशाने पर

अक्टूबर में हुए हमलों के बाद भी हैकिंग का सिलसिला जारी रहा, हाल ही में हुए एक साइबर हमले ने पूरे यूरोप में 100 से अधिक संस्थानों को प्रभावित किया है। इस घटना में फ्रांस के ब्लड बैंकों में इस्तेमाल होने वाले विशेष मेडिकल रेफ्रिजरेटरों को निशाना बनाया गया। हैकरों ने तापमान सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की, जिससे ब्लड स्टोरेज सिस्टम में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई।

अमेरिका और यूरोप में भी साइबर हमलों की जांच

रिपोर्टों के अनुसार, ईरान से जुड़े कई अन्य डिजिटल हमलों की फिलहाल जांच चल रही है। इनमें मार्च में लॉस एंजिल्स की परिवहन सिस्टम, जुलाई में अमेरिका के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और अगस्त में अमेरिका जा रहे जहाजों को निशाना बनाने वाली साइबर घटनाएं शामिल हैं। अमेरिका और यूरोप की सरकारी एजेंसियां ​​और टेक्नोलॉजी कंपनियां इन घटनाओं की सक्रिय रूप से जांच कर रही हैं।

रॉयटर्स के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट ने कम से कम दो हफ्ते पहले ही निजी तौर पर यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि अक्टूबर में कोल्ड-स्टोरेज प्रणालियों पर हुए हमलों के पीछे ईरान का हाथ था। हालांकि, कंपनी ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

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