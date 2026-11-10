फ्रांस के 700 सुपरमार्केट्स और ब्लड बैंक हैक, तापमान बढ़ाकर लगाई आग, ईरान पर लगा आरोप

फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने स्पष्ट कर दिया है कि फ्रांसीसी सरकार इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि फ्रांस में ईरानी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया है। विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि फ्रांस इन हमलों का कड़ा और उचित जवाब देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। इसके अलावा, उन्होंने संकेत दिया कि फ्रांस इस मुद्दे को यूरोपीय संघ (EU) के समक्ष उठाने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान पर कड़े आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध लगाना है।