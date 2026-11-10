शेख हसीना की वापसी से घबराई बांग्लादेश सरकार? पूर्व राजनयिक वीणा सीकरी बोलीं- ट्रैवल डॉक्यूमेंट दें, प्रत्यर्पण का राग छोड़ें

Sheikh Hasina Bangladesh Return: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अपने देश लौटने के लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के आवेदन के बाद, भारत की पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और बांग्लादेश में उच्चायुक्त रह चुकीं वीणा सीकरी ने बड़ा बयान दिया है। सीकरी ने बताया कि शेख हसीना अगस्त में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि वह अपने देश लौटना चाहती हैं और वहां की अदालतों में कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चूंकि उनकी पिछली सरकार के गिरने के बाद मौजूदा प्रशासन ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था, इसलिए एक नागरिक के तौर पर उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट की मांग करना बिल्कुल स्वाभाविक है।