शेख हसीना की वापसी से घबराई बांग्लादेश सरकार? पूर्व राजनयिक वीणा सीकरी बोलीं- ट्रैवल डॉक्यूमेंट दें, प्रत्यर्पण का राग छोड़ें

शेख हसीना (फोटो सोर्स-AI)
Sheikh Hasina Bangladesh Return: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अपने देश लौटने के लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के आवेदन के बाद, भारत की पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और बांग्लादेश में उच्चायुक्त रह चुकीं वीणा सीकरी ने बड़ा बयान दिया है। सीकरी ने बताया कि शेख हसीना अगस्त में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि वह अपने देश लौटना चाहती हैं और वहां की अदालतों में कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चूंकि उनकी पिछली सरकार के गिरने के बाद मौजूदा प्रशासन ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था, इसलिए एक नागरिक के तौर पर उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट की मांग करना बिल्कुल स्वाभाविक है।
वीणा सीकरी ने ढाका में शेख हसीना की नागरिकता को लेकर चल रही बहस और चुनाव आयोग द्वारा उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों के राष्ट्रीय पहचान पत्रों को ब्लॉक करने के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था या सरकार को शेख हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में नया पासपोर्ट जारी करने के बजाय वन-टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है। यदि ढाका प्रशासन वास्तव में कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसे तुरंत यह ट्रैवल डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि शेख हसीना ढाका पहुंच सकें और कानूनी प्रक्रिया का सामना कर सकें।
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर द्वारा बार-बार प्रत्यर्पण की मांग किए जाने पर वीणा सीकरी ने कहा कि सरकार का तथाकथित प्रत्यर्पण पर ही पूरा ध्यान केंद्रित होने का मतलब यह है कि वे वास्तव में नहीं चाहते कि शेख हसीना वापस लौटें। सीकरी ने बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और इसमें आमतौर पर कम से कम दो से तीन साल का समय लग सकता है।
वीणा सीकरी ने बताया कि बांग्लादेशी सरकार ने अभी तक प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक कानूनी दस्तावेज भी पूरे नहीं किए हैं, जिनमें अदालती मुकदमों के लिए जरूरी कागजात और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर शेख हसीना की वापसी का रास्ता चुनने के बजाय लंबी प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर जोर देकर बांग्लादेशी सरकार केवल अपनी राजनीतिक घबराहट और हिचकिचाहट को ही दिखा रहे हैं।
वीणा सीकरी ने बताया कि बांग्लादेश में जमीनी स्तर पर शेख हसीना की वापसी के लिए जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि वे चाहे हवाई मार्ग से आएं या जमीनी सीमा से लोग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोगों की सोच में आ रहे इस बदलाव पर मीडिया को कड़ी नजर रखनी चाहिए।
पूर्व राजनयिक ने कहा कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा शेख हसीना की सुरक्षित वापसी का है। भारत सरकार के नजरिए से भी यह बहुत जरूरी है कि उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी स्पष्टता हो और पक्के आश्वासन दिए जाएं, ताकि वे सुरक्षित घर लौट सकें और कानूनी व न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना कर सकें।
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