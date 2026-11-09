10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

पोलैंड के मास शूटिंग के आरोपी की अस्पताल में मौत, कार से घूमकर की थी अंधाधुंध फायरिंग

पोलैंड के क्राको में शनिवार को कार से गोलीबारी कर छह लोगों की जान लेने वाले 24 साल के हमलावर की अस्पताल में मौत। सरकार के अनुसार वह कट्टर-दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रेरित हो सकता है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Updated: 9 Nov 2026, 2:03 PM IST

Young man who opened fire in Poland dies

पोलैंड में गोलीबारी करने वाले युवक की मौत (फोटो-IANS)

पोलैंड के क्राको शहर में शनिवार को हुई भीषण गोलीबारी में छह लोगों की जान लेने वाले हमलावर की अस्पताल में मौत हो गई। पोलिश पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

हमलावर के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है

हमलावर के बारे में अभी बहुत कम जानकारी सामने आई है। उसने क्राको के ऐतिहासिक मुख्य चौक पर अपनी कार से लोगों पर गोलियां चलाई थीं, जिसके कुछ ही मिनटों बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी और गिरफ्तार कर लिया। पोलिश न्यूज एजेंसी पीएपी ने सरकार के बयान का हवाला देते हुए बताया कि हमलावर 24 साल का था और दक्षिण-पूर्वी पोलैंड के ओस्ट्रोविएक स्विएतोक्रजिस्की शहर का रहने वाला था। उसकी आबादी 60,000 से कुछ कम है। सरकार के अनुसार, वह 'कट्टर-दक्षिणपंथी' विचारधारा से प्रेरित हो सकता है, हालांकि इस बारे में कोई और विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

क्या दिसंबर में लौट जाएंगी शेख हसीना? बांग्लादेश लौटने के लिए मांगा नया पासपोर्ट

ये भी पढ़ें
Sheikh Hasina Passport

हमलावर के कपड़ों पर कई अलग-अलग प्रतीक थे

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता कैरोलिना गैलेका ने रेडियो 'टीओके एफएम' को बताया कि हमलावर के कपड़ों पर कई अलग-अलग प्रतीक थे, जिनकी आंशिक रूप से जांच और व्याख्या की गई है। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रतीक अलग-अलग चीजों से जुड़े हैं, जिनका विश्लेषण अभी विशेषज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले पर और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभी जांच चल रही है।

भीड़ पर चलाने लगा था अंधाधुंध गोलियां

बीते शनिवार 7 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे, एक तेज रफ्तार कार क्राको के मशहूर मुख्य चौक पहुंची। यहां आमतौर पर भारी तादाद में पर्यटक रहते हैं। कार के अंदर 24 साल का एक पोलिश युवक था, जिसने नकाब पहन रखा था और सेना जैसी पोशाक पहनी हुई थी। उसने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिससे लोग जान बचाने के लिए पास के कैफे, रेस्तरां और इमारतों के आंगन में भागने लगे। आपातकालीन सेवाओं ने पूरे इलाके को लॉकडाउन (बंद) करने का आदेश दे दिया। संदिग्ध हमलावर को रोकने की कोशिश में पुलिस के साथ उसकी गोलीबारी हुई, जिसमें दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए। हमलावर को भी गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। इस हमले में छह लोगों की मौत हो गई थी।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.