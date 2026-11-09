पोलैंड के मास शूटिंग के आरोपी की अस्पताल में मौत, कार से घूमकर की थी अंधाधुंध फायरिंग

बीते शनिवार 7 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे, एक तेज रफ्तार कार क्राको के मशहूर मुख्य चौक पहुंची। यहां आमतौर पर भारी तादाद में पर्यटक रहते हैं। कार के अंदर 24 साल का एक पोलिश युवक था, जिसने नकाब पहन रखा था और सेना जैसी पोशाक पहनी हुई थी। उसने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिससे लोग जान बचाने के लिए पास के कैफे, रेस्तरां और इमारतों के आंगन में भागने लगे। आपातकालीन सेवाओं ने पूरे इलाके को लॉकडाउन (बंद) करने का आदेश दे दिया। संदिग्ध हमलावर को रोकने की कोशिश में पुलिस के साथ उसकी गोलीबारी हुई, जिसमें दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए। हमलावर को भी गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। इस हमले में छह लोगों की मौत हो गई थी।