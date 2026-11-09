मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध शुरू ही नहीं होता: जेलेंस्की-पुतिन की दुश्मनी पर ट्रंप का बड़ा बयान

Trump Ukraine Statement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर काफी उम्मीद जताई है कि रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान जल्द ही निकल सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की गहरी दुश्मनी ही शांति प्रयासों में सबसे बड़ी रुकावट है।

CBS न्यूज को दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में, अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि उनके हिसाब से इस संघर्ष को खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है।