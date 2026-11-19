आनंद प्रकाश यादव
कंटेंट क्रिएटर | पत्रकार | राष्ट्रीय समाचार एवं मौसम विशेषज्ञ
आनंद प्रकाश यादव वर्तमान में पत्रिका डॉट कॉम में कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं और राष्ट्रीय समाचार (नेशनल न्यूज) सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 19 वर्षों का उनका समृद्ध अनुभव है। इस दौरान उन्होंने डिजिटल और प्रिंट मीडिया दोनों में प्रभावी रिपोर्टिंग और कंटेंट लेखन के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है।
उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका के प्रिंट संस्करण से की, जहां उन्होंने राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभागों की रिपोर्टिंग की। उनकी प्रमुख बीट्स में पीएचईडी (PHED), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL), परिवहन विभाग और भारतीय मौसम विभाग (IMD) शामिल रहे हैं। विशेष रूप से मौसम पत्रकारिता में उन्हें गहरी विशेषज्ञता हासिल है। भारतीय मौसम विभाग की कार्यप्रणाली, मौसम पूर्वानुमान और मौसम संबंधी विश्लेषण की उनकी गहन समझ उन्हें सटीक, विश्वसनीय और तथ्यपरक समाचार तैयार करने में सक्षम बनाती है।
डिजिटल पत्रकारिता में वे राष्ट्रीय, राजनीतिक, मौसम, प्रशासनिक और समसामयिक विषयों पर प्रभावशाली कंटेंट तैयार करते हैं। समाचार लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिपोर्टिंग और तथ्य-आधारित विश्लेषण उनकी प्रमुख कार्यक्षमताएं हैं।
शैक्षणिक रूप से आनंद प्रकाश यादव ने राजस्थान विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक (Bachelor of Arts) तथा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (पूर्व नाम: भगवान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय) से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BJMC) की डिग्री प्राप्त की है।
पत्रकारिता में उनकी विश्वसनीयता, तथ्यपरक दृष्टिकोण और लंबे अनुभव ने उन्हें राष्ट्रीय समाचार और मौसम रिपोर्टिंग के क्षेत्र में एक सशक्त और भरोसेमंद पत्रकार के रूप में स्थापित किया है।
ईमेल: anand.yadav@in.patrika.com