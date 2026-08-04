E20 फ्यूल पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, विधानसभा में केंद्र की नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा, आज पूरे देश में ई20 फ्यूल को लेकर बहस चल रही है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी यह मुद्दा उठाया है। पेट्रोल में ई20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन मिलाया जा रहा है, जिससे आम लोगों के दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जनता के हितों की रक्षा करना और इस समस्या का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है।" कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि विधानसभा में चर्चा के बाद पारित किया गया यह प्रस्ताव ऐतिहासिक है।