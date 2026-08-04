E-20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालने से रोका गया

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने हाल ही में राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि जून 2021 में जारी इस अध्ययन में पाया गया कि चार-पहिया और दो-पहिया वाहनों में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुराने वाहनों के प्रदर्शन में भी कोई खास अंतर नहीं देखा गया। इसके अलावा, E20 पेट्रोल के उपयोग से वाहनों में किसी प्रकार की असामान्य टूट-फूट भी नहीं पाई गई।