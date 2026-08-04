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E-20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालने से रोका गया

Ethanol Fuel Controversy: E-20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाल रहे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से माइलेज घटने और वाहनों के खराब होने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
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नई दिल्ली

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Satya Brat Tripathi

Aug 04, 2026

arvind kejriwal on e20 petrol.

आप नेता अरविंद केजरीवाल (Photo Credit -ANI)

Arvind Kejriwal on Ethanol Blending Policy: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज E-20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाल रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय से करीब 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री के नाम हस्ताक्षरित ऑनलाइन याचिका लेकर रवाना हुए। हालांकि 'आप' के इस मार्च को दिल्ली पुलिस द्वार रोक दिया गया है। E20 पेट्रोल मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं।

इसको लेकर उन्होंने कहा, एथेनॉल को लेकर देश की जनता परेशान है। लोगों के गाड़ियों की माइलेज कम होती जा रही है। वाहन लगातार खराब हो रहे हैं। सरकार बिना कोई जवाब दिए लोगों पर एथेनॉल थोप रही है। ऐसा लगता है कि इसमें सरकार का हिडेन एजेंडा है।

क्या है E20 पेट्रोल?

E20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। एथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। भारत सरकार पेट्रोल के आयात पर निर्भरता कम करने, प्रदूषण घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। यह पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करता है। हालांकि, सभी BS-3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल पर कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ते हैं। हालांकि इससे इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी।

सरकार का क्या है कहना?

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने हाल ही में राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि जून 2021 में जारी इस अध्ययन में पाया गया कि चार-पहिया और दो-पहिया वाहनों में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुराने वाहनों के प्रदर्शन में भी कोई खास अंतर नहीं देखा गया। इसके अलावा, E20 पेट्रोल के उपयोग से वाहनों में किसी प्रकार की असामान्य टूट-फूट भी नहीं पाई गई।

अराजकता की राजनीति कर रहे केजरीवाल: BJP

E-20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक अरविंद केजरीवाल के मार्च पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, कांग्रेस और केजरीवाल के बीच देश का नंबर 1 अराजकतावादी बनने की होड़ है। कांग्रेस ने पीएम आवास पर प्रदर्शन किया था और अब अरविंद केजरीवाल खुद को पीछे महसूस कर रहे हैं। बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन करना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना केजरीवाल की पुरानी शैली है।

E20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल ने घेरा, बोले- ’29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी, किसी ने जवाब नहीं दिया’

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Arvind Kejriwal on E20 Petrol

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Updated on:

04 Aug 2026 12:42 pm

Published on:

04 Aug 2026 12:00 pm

Hindi News / National News / E-20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालने से रोका गया

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