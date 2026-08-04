बिहार में प्रशांत किशोर का खुला खाता तो बंगाल पर बरसे दिलीप घोष, बोले- देश विरोधी ताकतों का अड्डा बना राज्य

दिलिप घोष ने बंगाल के हालातों पर बात करते हुए कहा कि बंगाल राष्ट्र विरोधी ताकतों का आखिरी गढ़ बन चुका है और हम इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने राजनीतिक जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन पिछले 10 से 20 सालों से यहां जो देश विरोधी काम चल रहे हैं, चाहे वे आतंकवादियों के हों या गैंगस्टरों के, यह राज्य उनके लिए एक सुरक्षित जगह बना रहा है। यहां की सरकार ने ऐसे तत्वों को बढ़ने का मौका दिया, उन्हें संरक्षण दिया और उनकी सुरक्षा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मिजोरम का आतंकवादी हो, पंजाब का आतंकवादी हो या फिर कोई गैंगस्टर हो, सभी यह शरण लेते थे। ये सब यहीं से पकड़े गए हैं। दूसरे राज्यों की पुलिस आकर यहां एनकाउंटर करती थी और अपराधियों को यहां से उठाकर ले जाती थी।