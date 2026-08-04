4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बिहार में प्रशांत किशोर का खुला खाता तो बंगाल पर बरसे दिलीप घोष, बोले- देश विरोधी ताकतों का अड्डा बना राज्य

Prashant Kishor: बांकीपुर उपचुनाव नतीजों पर केंद्रीय मंत्री दिलीप घोष ने प्रशांत किशोर पर कसा तीखा तंज, तो वहीं बंगाल को 'राष्ट्र विरोधी ताकतों का ठिकाना' बताते हुए ममता सरकार पर बोला जोरदार हमला। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Aug 04, 2026

s, West Bengal Politics, Bihar Bypoll News, Dilip Ghosh Statement, Jan Suraaj Party

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर प्रतिक्रिया देते राज्य मंत्री दिलीप घोष | फोटो सोर्स- IANS

West Bengal Politics: बिहार के बांकीपुर में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। इन नतीजों पर राज्य मंत्री और भाजपा नेता दिलीप घोष ने अपनी बात रखी। उन्होंने प्रशांत किशोर पर चुटकी लेते हुए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार को सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। बांकीपुर के नतीजों पर बोलते हुए दिलीप घोष ने कहा कि प्रशांत किशोर काफी समय से राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर हम आम चुनावों में नहीं उतरे होते, तो कम से कम बिहार की जनता ने उन्हें इस बार विधानसभा (सदन) में पहुंचने का मौका तो दे ही दिया है।

प्रशांत किशोर पर दिलीप घोष की टिप्पणी

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर बोलते हुए राज्य मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि प्रशांत किशोर लंबे समय से राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम आम चुनावों में नहीं उतरे होते, तो कम से कम बिहार की जनता ने उन्हें इस बार सदन में पहुंचने का मौका दे दिया है।

बंगाल में राष्ट्र विरोधी ताकतों और अपराधियों का ठिकाना

दिलिप घोष ने बंगाल के हालातों पर बात करते हुए कहा कि बंगाल राष्ट्र विरोधी ताकतों का आखिरी गढ़ बन चुका है और हम इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने राजनीतिक जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन पिछले 10 से 20 सालों से यहां जो देश विरोधी काम चल रहे हैं, चाहे वे आतंकवादियों के हों या गैंगस्टरों के, यह राज्य उनके लिए एक सुरक्षित जगह बना रहा है। यहां की सरकार ने ऐसे तत्वों को बढ़ने का मौका दिया, उन्हें संरक्षण दिया और उनकी सुरक्षा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मिजोरम का आतंकवादी हो, पंजाब का आतंकवादी हो या फिर कोई गैंगस्टर हो, सभी यह शरण लेते थे। ये सब यहीं से पकड़े गए हैं। दूसरे राज्यों की पुलिस आकर यहां एनकाउंटर करती थी और अपराधियों को यहां से उठाकर ले जाती थी।

बंगाल पुलिस पर भी उठाए गंभीर सवाल

दिलीप घोष ने राज्य पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां की पुलिस को इन सब बातों की जानकारी ही नहीं होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि यहां कि पुलिस अपना असली काम छोड़कर वसूली और सिंडिकेट के चक्कर में लगी हुई थी। पुलिस का काम सिर्फ यहां से पैसा जुटाकर सत्ताधारी पार्टी को देना रह गया था और आज भी यही चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम आज उतना दिखाई नहीं देता, जितना वास्तव में दिखाई देना चाहिए। इसी वजह से देश विरोधी ताकतों के खिलाफ ये हमारी अंतिम लडाई होगी।

सुरक्षा की चुनौतियां और केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल की सलाह

आगे की स्थिति पर बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि सरकार तैयार है और मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि, वे लोग कुछ न कुछ अनहोनी करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि यहां की पुलिस को केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के साथ तालमेल बैठाकर काम करना चाहिए।

एक्ट्रेस तृषा पर बयान देकर फंस गए उदयनिधि स्टालिन, महिला आयोग में शिकायत लेकर पहुंची CM विजय की पार्टी

ये भी पढ़ें
Vijay TVK party Udhaystalin, Cauvery water rally controversy, Trisha Krishnan news

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Aug 2026 12:10 pm

Published on:

04 Aug 2026 11:40 am

Hindi News / National News / बिहार में प्रशांत किशोर का खुला खाता तो बंगाल पर बरसे दिलीप घोष, बोले- देश विरोधी ताकतों का अड्डा बना राज्य

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘झूठ फैलाकर BJP कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना गलत’, बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद रविशंकर प्रसाद का बयान

ravi shankar prasad
राष्ट्रीय

59 साल पहले भी बांकीपुर में रचा गया था इतिहास, एक लड़के ने नई पार्टी बनाकर सीधे CM को दी थी मात

Prashant Kishor win 19324 votes
राष्ट्रीय

PM Modi Nitish Meeting: बांकीपुर में हार के बाद NDA में खलबली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नीतीश कुमार

Nitish Kumar meets PM Modi
राष्ट्रीय

Video: नीतीश कुमार को हटा दिया, जनता दुखी है- बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन

Bankipur Anant Singh Statement Video
राष्ट्रीय

E-20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालने से रोका गया

arvind kejriwal on e20 petrol.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.