दिलीप घोष बोले – आदिवासी समुदाय को ध्यान में रखकर बन रहा है यूसीसी ड्राफ्ट, TMC पर भी साधा निशाना

टीएमसी को लेकर मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में हर रोज नया ड्रामा दिखाई देता है। जनता ने टीएमसी को विपक्ष में बिठाया है। अब वह बराबर से जिम्मेदारी निभाए। 21 जुलाई को 'शहीद दिवस' रैली पर दिलीप घोष ने कहा कि 21 जुलाई को जो शहीद दिवस होता है, वह मूल रूप से कांग्रेस का दिन है लेकिन ममता बनर्जी ने इसे 'हाइजैक' किया था। कई लोगों ने इस दिन बलिदान दिया था। हम सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये दिन सभी के लिए है लेकिन किसी पार्टी का इस पर एकल कब्जा कर लेना ठीक नहीं है।