‘गौ-मूत्र पिलाया, बाल नोचे, जादू-टोना किया’, पूर्व सांसद विनायक राउत के परिवार पर बहू ने दर्ज कराई FIR

गिरिजा ने कहा कि राउत परिवार के सदस्यों ने धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर उन्हें गोमूत्र पिलाया। तंत्र-तंत्र के दौरान बाल खींचकर काला जादू किया। गिरिजा ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि शादी के बाद हम हनीमून के लिए ऊटी गए थे। हम ऊटी में 6 दिन रहे। लेकिन गीतेश ने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। वह मुझसे दूर भागता रहा। जब मैंने उससे पूछा कि वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्या तुम्हें कोई समस्या है? तो उसने मुझसे कहा कि मानसिक जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। शादी में शारीरिक संबंध बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होते। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें हनीमून से ऊब हो जाती है। वे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने से बचते हैं।