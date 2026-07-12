‘LGBTQ कम्युनिटी को देखने का नजरिया बदला’,राम कपूर ने LockUpp में बोर्डिंग स्कूल के ट्रॉमा पर तोड़ी चुप्पी

राम कपूर ने अपने सीक्रेट के बारे में बताया कि ये घटना तब की है, जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में अन्य छात्रों के साथ समय बिताने के दौरान एक सीनियर स्टूडेंट ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। उस समय वो इतनी कम उम्र में थे कि समझ ही नहीं पाए कि इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया दें। उन्होंने कहा कि उस पल वो पूरी तरह से हैरान रह गए थे और लंबे समय तक इस घटना का मानसिक असर उनके साथ बना रहा और मेंटली काफी परेशान रहे।