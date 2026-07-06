‘मुझे अभी बाहर निकाल दो!’ Lock Upp टूटे राम कपूर, रितेश देशमुख से की इमोशनल अपील

इसके बाद राम कपूर ने अपनी भावनाएं शेयर करते हुए कहा कि घर के अन्य कंटेस्टेंट से उनका भावनात्मक जुड़ाव हो गया है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें खाना मिलता है और दूसरे सदस्य भूखे रहते हैं तो उन्हें बेहद तकलीफ होती है। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसी एपिसोड में सुनीता आहूजा भी भावुक नजर आईं और उन्होंने भी अपने परिवार के पास लौटने की इच्छा जताई। हालांकि रितेश देशमुख ने सभी कंटेस्टेंट को भरोसा दिलाया कि शो में सभी की सुरक्षा और जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

